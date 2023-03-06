В Тульской области жены, матери и дочери участников СВО по инициативе губернатора Алексея Дюмина получат выплаты к 8 марта

Жены, матери и дочери военнослужащих в Тульской области к 8 марта получат материальную помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

Жены, матери и дочери участников спецоперации из Тульской области к 8 марта получат единовременную выплату в 8 тысяч рублей. Об этом в понедельник на совещании регионального правительства сообщил губернатор Алексей Дюмин. Глава региона подписал указ о дополнительной мере поддержки семей участников СВО. Накануне Международного женского дня выплаты получат живущие в Тульской области матери, супруги и вдовы бойцов, а также их дочери в возрасте до18 лет. Материальная помощь от областных властей также придет девушкам до 23 лет из семей военнослужащих, если они являются студентками и получают высшее образование по очной форме обучения.

Прием заявлений на материальную помощь уже начался с 6 марта. Заполнить заявку на выплату можно через портал госуслуг, в МФЦ, а также в отделениях центров социальной защиты.

В Тульской области реализуется большой пакет мер помощи родственникам военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине. С каждой семьей работает персональный куратор, помогающий в любых вопросах – от решения бытовых проблем до юридической и психологической поддержки. Близкие участников СВО имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, им компенсируют взносы на капитальный ремонт (из бюджета возмещают до 50% затрат). Семьи с детьми единовременно получили по 10 000 рублей на каждого ребёнка. Детей военнослужащих в приоритетном порядке оформляют в детские сады и освобождают от ежемесячной оплаты за посещение. Ребята могут бесплатно заниматься в муниципальных кружках и секциях, а также без оплаты посещать культурные и спортивные мероприятия.

Кроме того, родственникам бойцов оформили социальную карту «Zабота», по которой они получают скидки на товары и услуги. Региональный проект был создан по инициативе губернатора Алексея Дюмина специально для поддержки мобилизованных и членов их семей.

Глава региона держит вопросы обеспечения участников СВО на личном контроле. Правительство области постоянно на связи с командирами воинских частей, в которых служат туляки. Для военнослужащих закупили дополнительную экипировку, оборудование, автотранспорт. Участникам спецоперации регулярно отправляют посылки с необходимыми для быта вещами.