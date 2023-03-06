Ирина Винер отстранена от работы на международных соревнованиях по художественной гимнастике на два года

Ирина Винер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отстранена от работы на международных соревнованиях на два года, сообщает Международная федерация гимнастики (FIG).

«Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) уведомила о своем решении по дисциплинарному делу в отношении госпожи Ирины Винер и Федерации художественной гимнастики России. Госпоже Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования в течение двух лет», – сказано на сайте федерации.

Как объясняется в пресс-релизе, разбирательство в отношении Винер связано со снятием кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Кроме того, публичные заявления главы ВФХГ по итогам результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио были признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG, заявили там.

Как писал сайт KP.RU, ранее Ирина Винер предложила создать альтернативу Олимпийским играм.