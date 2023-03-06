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НовостиСпорт6 марта 2023 17:54

Ирина Винер отстранена от работы на международных соревнованиях по художественной гимнастике на два года

Ей запрещено участвовать или получать аккредитацию на любые соревнования под эгидой FIG
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Ирина Винер

Ирина Винер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отстранена от работы на международных соревнованиях на два года, сообщает Международная федерация гимнастики (FIG).

«Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) уведомила о своем решении по дисциплинарному делу в отношении госпожи Ирины Винер и Федерации художественной гимнастики России. Госпоже Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования в течение двух лет», – сказано на сайте федерации.

Как объясняется в пресс-релизе, разбирательство в отношении Винер связано со снятием кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Кроме того, публичные заявления главы ВФХГ по итогам результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио были признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG, заявили там.

Как писал сайт KP.RU, ранее Ирина Винер предложила создать альтернативу Олимпийским играм.