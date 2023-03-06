В Еврокомиссии исключили возможность расследования подрывов «Северных потоков» в Гааге Фото: REUTERS

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не будут расследоваться в Гааге в рамках «Международного центра преследования за преступление против Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

«Нет. Это касается военных преступлений, совершенных высшими политическими и военными руководителями, страной. Что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, ранее депутат Европарламента Мик Уоллес, комментируя вопрос о причастности Вашингтона к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил, что ЕС полностью подчинен США, а также призвал Брюссель начать расследования диверсий. Он назвал расследование взрывов на трубопроводах важнейшим для европейской повестки.

Между тем автор расследований подрывов газопроводов журналист Сеймур Херш назвал США единственными подозреваемыми в диверсиях, совершенных на «Северных потоках».

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