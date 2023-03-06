Депутат Бессараб: «паспорта мобилизованных» помогут избегать бюрократических проволочек Фото: пресс-служба ОНФ в Краснодарском крае

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в интервью RT, что «паспорта семьи мобилизованных» позволят исключить излишнюю бюрократию в вопросе оказания социальной поддержки. Такой формат работы уже ведется во многих регионах, отметила депутат.

Светлана Бессараб положительно оценила идею тиражировать на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного». Депутат напомнила, что подобный формат работы ведут во многих субъектах РФ.

— Это может быть не названо «паспортом мобилизованного», но специальные льготы и гарантии для мобилизованных в региональных бюджетах предусматриваются, повторюсь, в каждом субъекте. Помимо федеральных гарантий, а это и налоговые льготы, и льготы имущественного характера, и льготы ЖКХ, действуют также региональные льготы, — рассказала Бессараб.

Все эти меры необходимо внести в «паспорт», который вкупе с социальным кураторством поможет избавить процесс от бюрократических проволочек.

Напомним, что идею поддержал президент России Владимир Путин. Изначально инициативу реализовали в Курганской области. Как сообщал ОТР, на рабочей встрече с губернатором региона Путин заслушал результаты внедрения «паспортов» и признал, что идею необходимо распространить и на другие российские субъекты.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Будете платить и каяться»: Дмитрий «Гоблин» Пучков раскрыл, зачем на Западе перевирают правду о России (подробнее)