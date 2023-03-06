Продажи легковых машин в конце зимы упали на 62% Фото: Александр ГЛУЗ

В России по итогам февраля рухнули продажи легковых машин и коммерческого транспорта. В Ассоциации европейского бизнеса подтвердили тенденцию и поделились цифрами. Снижение составило на 62,1% в годовом выражении.

Если говорить в цифровом выражении, что в феврале 2023 года в стране было продано 41,9 тысяч машин.

Но не исключено, что цифра может быть немного иной, так как в статистике не учитывались денные о самых продаваемых авто в стране. В лидерах традиционно остаются Chery, BMW и Mercedes-Benz Rus, пишут "Новые известия".

В список самых продаваемых машин по итогам февраля попали Lada, Haval и Geely. Продажи автомобиля отечественного производства выросли на 5%, россияне стали активнее присматриваться к модельному ряду. Возможно, ключевую роль играет ценовая политики. Всего было продано 23,4 тысячи авто.

На второй строчке Нaval с данными по продаже в 5,3 тыс.машин, а замыкает тройку лидеров Geely - 4 тыс.авто.

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