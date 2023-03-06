Глава Минобороны Британии призвал срочно заменить технику в армии страны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес Фото: REUTERS

Военная техника в армии Великобритании сильно устарела, назрела острая необходимость в ее замене, считает министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене», – заявил глава британского Минобороны на конференции информационного портала Conservative Home.

Как отметил министр, ускорение модернизации армии Великобритании требуется и в связи с конфликтом на Украине.

Напомним, ранее Уоллес заявил, что Украина получит современные истребители, но только после окончания конфликта с Россией. По его словам, почти наверняка поставок не будет в ближайшие полгода. Глава британского Минобороны добавил, что это не его личное позиция, а «консенсус среди западных партнеров». После окончания конфликта можно будет говорить о предоставлении истребителей наподобие Eurofighter Typhoon, уточнил он.

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