Военный эксперт объяснил, какое решение относительно Артемовска будет стратегически правильным для ВСУ Фото: REUTERS

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Пятым каналом оценил будущее Артемовска и объяснил, какое решение для командования ВСУ будет «стратегически правильным» — отступить или продолжать защищать позиции. Такой сложный выбор сейчас стоит перед политическим и военным руководством Украины.

Специалист заявил, что рано или поздно российские военные силы займут главенствующие позиции в Артемовске, поэтому отступить как можно раньше будет верным гуманным решением. Сейчас же киевские власти просто тянут время.

— Если они будут погибать до самого конца, они все равно сдадут Артемовск, — высказался Литовкин.

Отметим, что на Украине вовсю идут споры из-за ситуации вокруг Артемовска. Президент Украины Владимир Зеленский требует удерживать город до последнего бойца, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывает сдать Артемовск «по тактическим соображениям».

Политолог Юрий Светов пояснил «Известиям», что причина разногласий может скрываться в ревности действующего киевского лидера к своему возможному преемнику. К тому же, Зеленскому важны символы и заявления о победе, а не люди. Без этого Украине могут перестать поставлять западное вооружение и не дадут «добро» на осуществление некоторых планов.

Так, ФАН со ссылкой на слова эксперта пишет, что амбиции Киева по захвату Крыма в Вашингтоне не поддерживают. Запад хочет, чтобы ВСУ сдерживали российские силы там, где они предпринимают более активные действия.

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