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НовостиПолитика6 марта 2023 18:59

Военный эксперт объяснил, какое решение относительно Артемовска будет стратегически правильным для ВСУ

Военный эксперт Литовкин заявил, что освобождение Артемовска от украинских военных неизбежно
Мила ГЕНЬ
Военный эксперт объяснил, какое решение относительно Артемовска будет стратегически правильным для ВСУ

Военный эксперт объяснил, какое решение относительно Артемовска будет стратегически правильным для ВСУ

Фото: REUTERS

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Пятым каналом оценил будущее Артемовска и объяснил, какое решение для командования ВСУ будет «стратегически правильным» — отступить или продолжать защищать позиции. Такой сложный выбор сейчас стоит перед политическим и военным руководством Украины.

Специалист заявил, что рано или поздно российские военные силы займут главенствующие позиции в Артемовске, поэтому отступить как можно раньше будет верным гуманным решением. Сейчас же киевские власти просто тянут время.

— Если они будут погибать до самого конца, они все равно сдадут Артемовск, — высказался Литовкин.

Отметим, что на Украине вовсю идут споры из-за ситуации вокруг Артемовска. Президент Украины Владимир Зеленский требует удерживать город до последнего бойца, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывает сдать Артемовск «по тактическим соображениям».

Политолог Юрий Светов пояснил «Известиям», что причина разногласий может скрываться в ревности действующего киевского лидера к своему возможному преемнику. К тому же, Зеленскому важны символы и заявления о победе, а не люди. Без этого Украине могут перестать поставлять западное вооружение и не дадут «добро» на осуществление некоторых планов.

Так, ФАН со ссылкой на слова эксперта пишет, что амбиции Киева по захвату Крыма в Вашингтоне не поддерживают. Запад хочет, чтобы ВСУ сдерживали российские силы там, где они предпринимают более активные действия.

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