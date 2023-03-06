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НовостиВ мире6 марта 2023 19:12

Зеленский уволил замглавы ВСУ Якушева

Украинский лидер также убрал с должность начальников СБУ в Сумской и Запорожской областях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский уволил замглавы ВСУ Якушева

Зеленский уволил замглавы ВСУ Якушева

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об освобождении нескольких сотрудников Службы безопасности страны. Документы опубликованы на сайте офиса украинского президента.

В частности, Зеленский уволил заместителя главы СБУ Александра Якушева. Кроме того, своих должностей лишились начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления ведомства в Запорожской области Борис Безрукий и начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко.

Украинский президент уже успел назначить начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку. Новым главой департамента охраны государственной тайны и лицензирования спецслужбы стал Олег Храмов.

Напомним, в конце февраля Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе («Операцией объединенных сил») Эдуарда Москалева.

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