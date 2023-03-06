Экс-глава Пентагона Макгрегор назвал Украину мертвой как государство

Экс-глава Пентагона Макгрегор заявил о гибели Украины как государства Фото: REUTERS

Украина уже погибла как национальное государство, считает бывший советник министра обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор.

«Украина как национальное государство уже мертва. 40% ее городов и инфраструктуры уничтожено, а вся промышленная база, все, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России», – заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Как отметил полковник, за год с Украину покинули огромное количество людей, в связи с чем ее население сократилось с 38 миллионов до 18-22 миллионов человек.

Напомним, ранее в США заявили, что страны Запада намерены завершить конфликт на Украине мирными переговорами, не исключая при этом раздел республики на две части. В статье для National Review журналист Ноа Ротман заявил, что «энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом». К тому времени Украина уже будет разделена с одобрения ее союзников, предупредил он.