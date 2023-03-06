В Брянской области загорелось здание с баней, кафе и аптекой Фото: пресс-служба управления МЧС Брянской области

В Брянской области произошел пожар в здании, в котором находятся баня, кафе, автосервис и аптека, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций России.

«Загорелось многофункциональное здание на площади 1,6 тысячи кв.м. Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара принимают участие 82 человека и 30 единиц техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в МЧС России, пожар был локализован в 21:53 по московскому времени.

Напомним, ночью 6 марта в городе Карачев Брянской области произошел пожар в квартире четырехэтажного дома. В результате происшествия погиб 57-летний мужчина. Из здания пришлось эвакуировать 15 человек.

Накануне в Новокузнецке случился пожар в девятиэтажном доме. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек, еще трем понадобилась помощь специалистов. С помощью спасательных устройств жильцов вывели на улицу из задымленного подъезда.