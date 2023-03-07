Вашингтон не рассматривает поставки Киеву истребителей F-16

Вашингтон не рассматривает поставки Киеву самолетов F16 в настоящий момент. Фото: REUTERS

Позиция президента США Джо Байдена относительно поставок Киеву боевых самолетов не изменилась, Вашингтон по-прежнему не рассматривает сейчас возможность передачи Украине этой военной техники.

«Президент уже говорил про самолеты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось», - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник 6 марта во время регулярного брифинга. Трансляция брифинга велась в социальных сетях Белого дома.

Ранее Байден заявил, что «сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16» Украине и исключил такую возможность.

Также сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поставки самолетов НАТО Украине и их обслуживание на территории альянса будет прямым вступлением в конфликт против России.

Тем временем замглавы МИД Украины призвал ФРГ поставить Киеву самолеты и баллистические ракеты. Андрей Мельник требует у Германии «все доступные тяжелые вооружения».

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