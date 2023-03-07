ООН: Гутерреш следит, чтобы прибывающим в штаб-квартиру дипломатам выдавались визы

В ООН заявили, что генсек Гутерриш следит за тем, чтобы все дипломаты получали визы США для посещения штаб-квартиры международной организации. Фото: REUTERS

ООН сосредоточена на том, чтобы прибывающие в штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке дипломаты своевременно получали визы США. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генсек и его юридические советники весьма сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть», - сказал Дюжаррик во время брифинга.

Ранее сообщалось, что российская делегация не смогла попасть на мероприятие, организованное Организацией Объединённых Наций в Нью-Йорке, потому что США отказались выдавать дипломатам из России визы. Представительница России Ирина Тяжлова отдельно отметила, что наши дипломаты сталкиваются с таким поведением Вашингтона далеко не в первый раз. При этом США, как принимающая сторона мероприятия ООН, не имеет права препятствовать въезду участников собрания.