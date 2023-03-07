Россия и Китай не стали выступать на заседании Совбеза ООН по сирийскому химдосье

Москва и Пекин не стали выступать в Совбезе ООН по так называемому "химическому досье" Сирии. Фото: REUTERS

Российская Федерация и Китай не стали выступать в ООН на заседании Совета безопасности по сирийскому вопросу. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что на заседании обсуждался вопрос так называемого химического досье Сирии. При этом Москва и Пекин не стали выступать, так как «не видят ценности в этой дискуссии», сообщает агентство со ссылкой на источник в Совбезе.

Напомним, еще в 2020 году постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что у Дамаска нет никакого военно-химического потенциала, равно как нет желания и возможности его использовать.

Тем временем первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад давил на страны при голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН. Для «ушатывания» самых непокорных стран заседание ГА ООН даже прерывали, рассказал дипломат.

Официальный представитель генсека ООН ранее заявил, что Антониую Гутерреш следит, чтобы прибывающим в штаб-квартиру дипломатам выдавались визы. Об этом он сказал после скандала с непредоставлением виз российским дипломатам.