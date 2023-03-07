Пушков назвал «политическим сумасшествием» слова бывшего советника Белого дома о ядерном арсенале США

Сенатор Пушков назвал "политическим сумасшествием" заявления бывшего советника президента США о возможности победы в ядерном конфликте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков назвал «политическим сумасшествием» заявление бывшего советника президента США Джона Болтона о ядерном оружии. Ранее Болтон заявил о необходимости для США пересмотреть количество ядерных боеголовок, чтобы «выйти победителем» из гипотетического столкновения с Россией и Китаем.

«Одержимость победой в ядерной войне - очевидный признак политического сумасшествия», - написал Пушков в своем Telegram-канале, отметив, что значительная часть американского правящего класса разделяет мнение Болтона о возможности выиграть в ядерной конфронтации.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп так охарактеризовал своего бывшего советника: «Я нахожу Джона Болтона одним из самых тупых людей в правительстве, но с гордостью сообщаю, что я хорошо его использовал».

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности использования Россией ядерного оружия для защиты страны.