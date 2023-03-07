Equinor: Норвегия не сможет занять место России не европейском энергорынке

Норвегия не сможет заменить Россию на газовом рынке Европы. Фото: REUTERS

Норвегия не обладает возможностями, которые позволили бы ей заместить Россию на энергетическом рынке Европы. Об этом заявил в понедельник 6 марта старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс.

«Нет, вовсе нет», - цитирует РИА Новости ответ Варнесса на соответствующий вопрос, заданный ему на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Ранее аналитик Игорь Юшков рассказал, как потолок цен на газ ударит по Европе и чем он опасен для России.

Тем временем в марте цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года.

Также сообщалось, что ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) опубликовала на своем сайте данные о снижении запасов газа в хранилищах ниже 60 процентов. По состоянию на 3 марта объем газа в подземных хранилищах Европы составил около 65 миллиардов кубометров, что соответствует заполнению на 59.57 процента.

Аналитик Игорь Юшков рассказал, при каких условиях газ в Европе подорожает до 3000 долларов за тысячу кубометров здесь на KP.RU.