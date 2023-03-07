Сенатор Митин заявил, что российский агропром увеличил эффективность

Сенатор Митин рассказал об увеличении эффективности российского агропрома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский агропром достиг определенных успехов за счет повышения эффективности. Об этом первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал в интервью KP.RU.

«Если сравнить с советским периодом, то крупного рогатого скота было тогда примерно 40 млн голов, а сейчас - 8 млн. Но молока и мяса производим сейчас примерно столько же. Общая площадь пахотных земель тоже уменьшилась, а зерна выращиваем намного больше. Когда-то урожай зерновых в 100 млн тонн считался недостижимой мечтой, а сейчас уже и 150 млн — реальность. Все это происходит благодаря наличию высокоурожайных семян, энергоэффективной сельхозтехники, удобрений, и, конечно, самоотверженному труду российских аграриев», - рассказал сенатор.

По словам Митина, российскому агропромышленному сектору не мешают западные санкции.

«Страны, которые поддержали санкции, сами пилят сук, на котором сидят - иностранные компании, ранее поставлявшие специализированную технику в нашу страну, просто теряют прибыль», - отметил он.

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