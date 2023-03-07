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НовостиЭкономика7 марта 2023 4:15

Сенатор Митин заявил, что российский агропром увеличил эффективность

Сенатор рассказал, как российские аграрии повышают эффективность своего труда
Мария ПАВЛОВА
Сенатор Митин рассказал об увеличении эффективности российского агропрома.

Сенатор Митин рассказал об увеличении эффективности российского агропрома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский агропром достиг определенных успехов за счет повышения эффективности. Об этом первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал в интервью KP.RU.

«Если сравнить с советским периодом, то крупного рогатого скота было тогда примерно 40 млн голов, а сейчас - 8 млн. Но молока и мяса производим сейчас примерно столько же. Общая площадь пахотных земель тоже уменьшилась, а зерна выращиваем намного больше. Когда-то урожай зерновых в 100 млн тонн считался недостижимой мечтой, а сейчас уже и 150 млн — реальность. Все это происходит благодаря наличию высокоурожайных семян, энергоэффективной сельхозтехники, удобрений, и, конечно, самоотверженному труду российских аграриев», - рассказал сенатор.

По словам Митина, российскому агропромышленному сектору не мешают западные санкции.

«Страны, которые поддержали санкции, сами пилят сук, на котором сидят - иностранные компании, ранее поставлявшие специализированную технику в нашу страну, просто теряют прибыль», - отметил он.

За счет чего в России произошел экономический рывок, читайте здесь на KP.RU.