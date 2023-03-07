Сенатор Митин назвал два фактора, которые помогут нарастить объемы добычи рыбы в России

Сенатор Митин рассказал, что необходимо для увеличения объемов добычи рыбы в России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Строительство новых рыболовных судов и обновление уже имеющихся поможет российскому рыболовному флоту нарастить объемы добычи. Об этом первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал в интервью KP.RU.

«Надо наращивать объемы вылова рыбы. Сейчас мы добываем 5 млн тонн, это много, но в разы меньше, чем было во времена СССР», - назвал Митин основную задачу рыболовецкой отрасли.

По словам сенатора, возраст большей часть флота достиг критических показателей в 30-40 лет.

«Пора обновлять. Соответствующая государственная задача закреплена в обновленной Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, принятой Правительством в сентябре прошлого года», - сказал Митин, добавив, что на фоне санкций России нужно развивать собственное судостроение.

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Напомним, согласно обновленной в 2020 году «Доктрине продовольственной безопасности» Россия должна не менее чем на 90% обеспечивать себя собственными молоком и молочными продуктами, а также овощами, не менее чем на 85% - рыбой, не менее чем на 60% - своими собственными фруктами. Подробности здесь на KP.RU.