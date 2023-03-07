Сенатор Митин: в России до конца 2023 года появятся 16 рыболовных судов

Сергей Митин рассказал о новой программе "квота под киль", которая стимулирует строительство рыболовецких судов в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первом квартале 2023 года в России было построено четыре рыболовецких корабля. Планируется, что до конца года рыбаки получат еще 16 судов. Об этом первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал в интервью KP.RU.

По словам Митина, так работает программа «квоты под киль», которая предусматривает новую систему выделения квот на вылов рыбы.

«Хочет предприятие ловить рыбу или краба — построй в течение 5 лет корабль. Найди деньги и размести заказ на российских верфях, добавь флоту новый киль. Нет киля — не будет тебе и рыбы. Поэтому систему так и назвали - «квоты под киль». С 2019 года она начала работать и сразу дала результат», - рассказал сенатор о принципе работы новой системы, добавив, что в программе участвует 16 судостроительных предприятий и большое количество смежников.

«Принятые законы дали огромный импульс развитию всей нашей промышленности», - резюмировал Сергей Митин.

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