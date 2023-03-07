Сенатор Митин объяснил, чем вода из крана отличается от бутилированной

Сенатор Митин рассказал, чем вода из-под крана отличается от бутилированной воды. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В России существует множество источников, вода из которых не уступает популярной у покупателей импортной питьевой воде. Об этом первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал в интервью KP.RU.

«Мне как государственнику и патриоту, честно говоря, непонятно, почему люди платят за импортные бутылки с питьевой водой такие сумасшедшие деньги. Воды Северного Кавказа, Подмосковья (у нас же там крупные подземные месторождения воды) или других регионов, на мой взгляд, ничуть не хуже альпийских», - сказал Митин.

Сенатор объяснил разницу между упакованной питьевой водой, которая является пищевым продуктом и должна соответствовать требованиям российского законодательства и технических регламентов Евразийского экономического союза и водой из-под крана, которая фактически является жилищно-коммунальной услугой.

«После соответствующей доработки ее можно разливать и продавать — это не преступление. Главное, чтобы покупатель был правильно информирован, что он покупает именно такую воду», - заявил Митин, добавив, что на упаковках природной питьевой воды должен быть указан источник, откуда ее добыли.

Сенатор анонсировал внедрение такого этапа контроля, как единая база данных упакованной питьевой воды.

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