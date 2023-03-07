Что произошло в ночь на 7 марта

Американский ветеран считает, что украинский конфликт - это лишь начало противостояния Запада и России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский конфликт является только началом противостояния Запада и России, после его завершения Запад не прекратит антироссийские действия. Такое мнение озвучил американский ветеран Ноктис Дрейвен. По мнению эксперта, в недалеком будущем можно ожидать ухудшения ситуации и сегодняшняя напряженность в мире будет вспоминаться с «ностальгией».

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