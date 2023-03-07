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НовостиПолитика7 марта 2023 4:48

Посольство России оценило встречи Антонова в Госдепе США

Посольство России назвало встречи Антонова в Госдепе США неудовлетворительными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство России оценило встречи Антонова в Госдепе США

Посольство России оценило встречи Антонова в Госдепе США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона не удовлетворена результатами встреч посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова с коллегами из Госдепартамента США. Такое заявление сделал пресс-секретарь российской дипмиссии Игорь Гиренко, уточнив, что в американском ведомстве не собираются прислушиваться к мнению Москвы, а запросы российского дипломата остаются без ответа.

Как заявил пресс-секретарь российского посольства, Антонов не всегда может быстро и оперативно выполнить поручения Москвы, поскольку его либо просто отказываются принимать, либо направляют к чиновникам более низкого уровня.

Гиренко выразил сомнение, что в Госдепе США «будут удовлетворены подобным отношением в Москве» к просьбам и запросам нового американского посла в России Линн Трейси.

«Очевидно, что ситуацию необходимо выправлять. Это отвечает интересам обеих сторон», — приводятся слова дипломата в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале российского дипломатического ведомства.