Полет новой японской ракеты H3 прерван после сбоя в зажигании двигателя второй ступени

Пуск японской ракеты H3 успехом не увенчался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) прервало полет новой японской ракеты H3 в связи со сбоем в зажигании двигателя второй ступени. Об этом сообщил диктор JAXA в ходе трансляции с космодрома Танэгасима, где с четвертой попытки удалось осуществить запуск.

Ракете направлен сигнал на самоуничтожение после того, как Японское аэрокосмическое агентство не получило подтверждение о зажигании двигателя. Решение аргументировано тем, что в таких условиях "невозможно прогнозировать успешное завершение миссии".

Напомним, японская ракета-носитель Epsilon с восемью спутниками также была уничтожена JAXA после неудачного старта в октябре 2022 года. Она отклонилась от запланированной траектории, в связи с чем и было принято решение о ее ликвидации.

Как ранее писал сайт KP.RU, JAXA сообщило об успешном испытании малой ракеты метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственного производства.

Размер ракеты составляет всего 9 метров при весе около 2,6 тонны. По итогам испытаний она достигла высоты 168 километров. Ее двигатель работает за счет генерации ударной волны за счет сжигания метана и кислорода.