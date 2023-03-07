Украинские беженцы в Британии оказались перед «смертельным выбором» из-за ввоза авто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские беженцы в Великобритании встали перед «смертельным выбором» из-за бюрократической волокиты, которая связана с регистрацией ввезенных в страну автомобилей. Об этом пишет Express.

Как передает издание, прибывшие в Великобританию на своих машинах украинцы сейчас находятся перед выбором либо возвращать автомобили обратно на родину, либо тратить тысячи фунтов стерлингов для легализации транспорта.

Украинская беженка Татьяна Архипова заявила, что была вынуждена вернуть свой автомобиль на Украину. Как выяснилось разрешение на въезд на машине действует только полгода, а позже ей нужно было перерегистрировать авто для того, чтобы привести его к британским стандартам. Для этого она должна была поменять противотуманные фонари, фары, что вышло бы «дорого».

Опросы украинцев показали, что многим пришлось самостоятельно модифицировать свои машины под британские стандарты, за что они платили «сотни или тысячи фунтов стерлингов».

Напомним, Польша с 1 марта 2023 года обязала украинских беженцев платить за жилье в спеццентрах проживания.