Видео обыска в доме у блогерши Лерчек показал СК

ОМОН приехал к блогерше Лерчек Фото: Кадр видео

Следственный Комитет России опубликовал видео обыска в доме российской блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек.

На кадрах видно, что во входные двери постучали вооруженные сотрудники Отряда милиции особого назначения (ОМОН).

Валерии и ее супругу Артему Чекалину зачитали обвинение по уголовному делу об уклонении от налогов в особо крупном размере.

На видео также попали две дорогие иномарки в гараже семьи, часы, валюта и некоторые украшения.

Как ранее писал сайт KP.RU, следственные органы полагают, что путем перечисления средств на счета ИП, созданные на ее мужа и других родственников, Чекалина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей, что считается особо крупным размером.

Напомним, Лерчек входит в число топовых "мамских" блогеров и ведет шоу "Ой, мамочки". На протяжении последних нескольких лет Валерия Чекалина входила в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд соцсетей по версии Forbes.

В ноябре прошлого года появилась информация, что Чекалина потратила десятки миллионов рублей на празднование 30-летнего юбилея. Торжество состоялось в подмосковном клубе LA Pino Hall. Подробности читайте в материале KP.RU.