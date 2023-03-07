Видео обыска в доме у блогерши Лерчек показал СК

ОМОН приехал к блогерше Лерчек
Фото: Кадр видео
Следственный Комитет России опубликовал видео обыска в доме российской блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек.
На кадрах видно, что во входные двери постучали вооруженные сотрудники Отряда милиции особого назначения (ОМОН).
Валерии и ее супругу Артему Чекалину зачитали обвинение по уголовному делу об уклонении от налогов в особо крупном размере.
На видео также попали две дорогие иномарки в гараже семьи, часы, валюта и некоторые украшения.
Как ранее писал сайт KP.RU, следственные органы полагают, что путем перечисления средств на счета ИП, созданные на ее мужа и других родственников, Чекалина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей, что считается особо крупным размером.
Напомним, Лерчек входит в число топовых "мамских" блогеров и ведет шоу "Ой, мамочки". На протяжении последних нескольких лет Валерия Чекалина входила в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд соцсетей по версии Forbes.
В ноябре прошлого года появилась информация, что Чекалина потратила десятки миллионов рублей на празднование 30-летнего юбилея. Торжество состоялось в подмосковном клубе LA Pino Hall. Подробности читайте в материале KP.RU.