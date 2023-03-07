Россия не участвует в Хьюстонской конференции CERAWeek впервые за более чем 20 лет Фото: REUTERS

Представители генерального консульства России впервые за более чем 20 лет не смогли принять участие в международной энергетической конференции CERAWeek, которая проходит в американском Хьюстоне. Об этом сообщил генеральный консул РФ в городе Александр Захаров.

«Увы, мы не участвуем в текущем году - впервые за больше чем 20 лет … Причина - регистрация на конференцию была отменена буквально в последний момент», - приводит РИА Новости слова дипломата, который уточнил, что российская сторона получила уведомление о «нежелательности» присутствия представителей РФ на конференции.

Захаров отметил, что организаторы повторно перезванивали для того, чтобы убедиться, что Россия поняла предупреждение, а также отказ в участии. «Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию», - сообщил он.

Организаторы конференции в Хьюстоне не стали комментировать отказ приглашения на конференцию.

Напомним, накануне появилась информация, что США отказались выдавать визы российским дипломатам, которые направлялись на мероприятие ООН.