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НовостиВ мире7 марта 2023 6:43

Премьер Трюдо назначит спецпредставителя для борьбы с иностранным вмешательством в дела Канады

Глава правительства указал на появившиеся ранее заявления о якобы имевшем место вмешательстве Пекина в канадские выборы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Трюдо назначит спецпредставителя для борьбы с иностранным вмешательством в дела Канады

Премьер Трюдо назначит спецпредставителя для борьбы с иностранным вмешательством в дела Канады

Фото: REUTERS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своих планах назначить специального независимого докладчика, который будет давать властям страны советы по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством.

«Я объявляю, что назначу независимого специального докладчика, у которого будут большие полномочия и который будет давать экспертные рекомендации по борьбе с вмешательством и по укреплению нашей демократии», - заявил глава канадского правительства во время специального обращения.

Трюдо уточнил, что имя спецпредставителя объявят «в ближайшие дни», а в его задачу, будет также входить выявление слабых мест в государственной системе страны.

По словам премьера, такое решение было связано с появившимися накануне заявлениями о якобы имевшем место вмешательстве Пекина в канадские выборы 2019 и 2021 годов, а также о вмешательстве во внутренние дела Канады других стран, таких как Иран и Россия.