ФСБ накрыла 23 подпольные оружейные мастерские в 27 российских регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД России и Росгвардией провела масштабную операцию и пресекла деятельность 23 подпольных оружейных мастерских в 27 российских регионах. Об этом во вторник, 7 марта, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - сказано в заявлении, где также сообщается, в мастерских занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

Уточняется, что обыски прошли в январе 2023 года в Москве и Севастополе, Крыму, Коми, Дагестане, Карачаево-Черкесской Республике, Северной Осетии, Хакасии, в Донецкой Народной Республике (ДНР), Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, а также Московской, Воронежской, Рязанской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Владимирской, Амурской, Свердловской, Смоленской, Самарской, Тверской, Томской и Еврейской автономной областях.

Отмечается, что было изъято 118 единиц огнестрельного оружия, а также 21 ручная граната, 17 артиллерийских снарядов и мин, 15 взрывателей, запалов и детонаторов, свыше 12 килограммов взрывчатки (порох и тротил), 11 единиц холодного оружия. Кроме того, обнаружено 13 000 патронов различного калибра и 118 основных частей к оружию.

Напомним, в ходе крупной операции в 2021 года ФСБ накрыла 55 подпольных оружейников в 21 российском регионе.