Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил о возвращении на передовую после отравления неизвестным ядом

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Помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что чувствует себя хорошо и собирается вернуться на передовую, где сейчас находятся его бойцы.

При этом, как уточнил Алаудинов, пока он не может говорить, что восстановился полностью. По его словам, на это необходимо «длительное время».

«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы, подчиненные находятся на передовой, конечно, я себе этого позволить не могу. Поэтому достаточно того, что я себя чувствую хорошо», - заявил командир спецназа «Ахмат», добавив, что лечится намерен «на ходу».

Напомним, в феврале этого года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник Апты Алаудинов был отравлен, когда получил письмо, пропитанное отравляющими веществами. Командир спецназа «Ахмат» проходил лечение в московском госпитале, а в конце февраля его выписали.