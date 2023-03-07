Врач из Донецка рассказала про жестокое обращение ВСУ с пленными: «О наших ребят окурки тушили»

Врач из Донецка рассказала про жестокое обращение ВСУ с пленными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ольга Ткаченко, которая работает начмедом батальона «Восток», рассказала в беседе с военкором «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным о жестоком обращении украинских военных с пленными.

«Страшно было иногда. Там о наших ребят окурки тушили. Раны резали и зашивали, резали и зашивали, не чистили, без обезболивающих, все гниет», - рассказал начмед об отношении к пленным, отметив, что украинские военные «не думали о чистоте своей совести, о возвращении добра или зла, об ответственности перед Богом».

Ткаченко также рассказала о грузе моральных обязательств, сообщив, что видела видео, где пятилетние дети пели о том, что они «хлопцы-националисты, соколята», а также «как они будут изводить москалей». Позже она услышала такую же песню на Майдане.

«Много шутили про «вешать москалей», в быту, в анекдотах … Мы-то думали, что они это не со зла делают, шутят!», - добавила она.

Напомним, накануне уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что украинские военные держат российских пленных на улице в мороз.