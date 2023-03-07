Губернатор Самарской области поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении им отпуска одновременно с супругами

Также сейчас готовятся предложения для отдыха и реабилитации бойцов в отпуске. Фото: Юлия РУБЦОВА

В Самарской области жены бойцов, которые сейчас служат в зоне СВО, обратились к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой разрешить уходить в отпуск одновременно с мужьями. Глава региона поддержал инициативу.

По словам женщин, сейчас не все работодатели готовы идти навстречу и позволить уйти в отпуск жене в тот же период, когда мужу предоставит отпуск командование. Губернатор Самарской области подчеркнул, что обязательно учтет в работе это предложение.

— Уверен, договоримся со всеми работодателями, чтобы родные со своим защитником провели рядом как можно больше времени. Постараемся сделать все, чтобы военнослужащие почувствовали наше уважение, заботу и почет, которого заслуживает каждый защитник Родины, — сказал глава региона.

Также Дмитрий Азаров отметил, что сейчас готовятся различные предложения для отдыха и реабилитации бойцов в отпуске, правительство региона готово учитывать все предложения.

— Президент Владимир Путин в своем послании дал указание, чтобы военнослужащие обязательно побывали в отпусках. И мы сделаем все, чтобы встретить их здесь должным образом, — подчеркнул губернатор Самарской области.