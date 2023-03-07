Михаил Дегтярев: «Обеспечим новые производства дополнительной энергией»

Сейчас система уже способна поддерживать электроснабжение всего Дальнего Востока без сбоев. Фото: правительство Хабаровского края

Предоставление мощностей для реализации инвестиционных проектов губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с руководителями министерств и профильных ведомств на совещании, посвященном развитию электроэнергетики региона.

На фоне глобальных вызовов, стоящих перед экономикой и промышленностью Дальнего Востока, одной из важнейших задач, которые должно решать руководство регионов, стала работа с энергетиками для интеграции в их инвестиционные и модернизационные программы. Губернатору Михаилу Дегтяреву и его команде удалось своевременно проработать этот вопрос, добившись реализации в крае сразу нескольких крупных инфраструктурных проектов. Они позволят повысить надежность энергоснабжения, избежав крупных аварий и отключений потребителей.

- В работе строительство горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, электрификация БАМа на участке «Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань», строительство новых терминалов по перевалке угля на Ванинско-Советско-Гаванском узле, расширение производственных мощностей АО «Полиметалл». Сюда же относится и Тихоокеанская железная дорога, и новый порт Эльга, - пояснил Михаил Дегтярев.

Для этого электрические мощности в крае необходимо увеличить на один гигаватт к 2030 году. В настоящее время, как доложил министр энергетики Владимир Михалев, располагаемая мощность энергосистемы региона составляет не более 1,7 гигаватт. Тем не менее, на текущий момент система способна поддерживать электроснабжение всего Дальнего Востока без сбоев, в том числе, благодаря тому, что максимальная нагрузка края за пять лет выросла на 300 мегаватт.

Большой вклад в обеспечение запаса мощностей планируется внести с помощью строительства новой современной тепловой электрической станции. В качестве оптимальной площадки предлагается появление Ургальской ТЭС мощностью до одного гигаватта на территории Верхнебуреинского района. 1130 миллионов тонн каменного топлива, расположенные на Ургальском месторождении, позволят сократить топливно-транспортную составляющую в стоимости производства электроэнергии.

Губернатор нацелил всех участников совещания на незамедлительную работу в этом направлении.

Дальнейшим шагом станет строительство Ниманской ГЭС, появление которой входит в стратегию развития экологически чистой гидроэнергетики. Однако в ходе работ должна быть проработана организация инфраструктуры, необходимой для передачи генерируемой мощности. Данные мероприятия необходимы для обеспечения потребителей более дешевой энергией.