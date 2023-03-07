Мишустин утвердил правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

«Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы», - сказано в заявлении кабмина, где уточняют, что данное решение касается россиян, вступивших в добровольческие формирования, которые были созданы «для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции».

Согласно правилам, утвержденным правительством, решения о выдаче или же отказе в выдаче удостоверений принимают комиссии военных комиссариатов российских регионов, а оформление документов проходит в военкомате по месту постановки на воинский учет добровольца. От гражданина будет необходимо заявление.

Напомним, 1 марта 2023 года российское правительство разрешило добровольцам получать бесплатное лечение в военных медучреждениях.