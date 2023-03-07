В Лондоне усомнились в способности Британии противостоять угрозам из-за военной помощи Украине

В Лондоне полагают, что из-за военной помощи Украине Британия не способна противостоять внешним угрозам Фото: REUTERS

Военная помощь Украине истощила запасы вооружения Британии до "опасно низкого уровня", из-за чего Соединенное Королевство не способно противостоять внешним угрозам в случае необходимости. К таким выводам пришел комитет по обороне британской палаты общин.

В его отчете говорится, что соперники Лондона и его союзников по НАТО могут наращивать собственный потенциал вооружений, в то время как запасы участников Североатлантического альянса, в том числе Британии, продолжают сокращаться.

"Неспособность пополнить запасы Британии ставит под угрозу не только нашу способность пополнять запасы Украины, но и противостоять любой угрозе нашей собственной безопасности", - подчеркнули в комитете.

На этом фоне авторы отчета рекомендуют британскому правительству наращивать оборонно-промышленный потенциал, а также решить проблему дефицита квалифицированных кадров в армии.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что военная техника в армии Великобритании сильно устарела, поэтому назрела острая необходимость в ее замене. По его словам, ускорение модернизации требуется, в том числе, в связи с конфликтом на Украине.

Напомним, британские журналисты полагают, что Великобритания может потерять статус ведущей военной державы НАТО в Европе и уступить это место Франции. В статье уточняется, что у Парижа больше боевых самолетов, фрегатов и военнослужащих.

Французские вооруженные силы имеют 203 тысячи человек личного состава во флоте, ВВС и сухопутных войсках, в то время как британские - только 150 тысяч, добавили авторы публикации.