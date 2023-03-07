Депутат Новичков предложил Минюсту ликвидировать партию «Яблоко» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы РФ Николай Новичков направил к министру юстиции РФ Константину Чуйченко обращение с призывом рассмотреть возможность подачи иска в суд для того, чтобы ликвидировать партию «Яблоко». Об этом пишет РИА Новости, у которой в распоряжении имеется копия обращения.

«Считаю необходимым… рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"», - сказано в документе, в котором депутат указывает на возможное наличие в «политических целях и действиях» партии «признаков экстремистской деятельности».

Новичков также предлагает Чуйченко изучить позицию «Яблоко» по вопросу воссоединения Крыма с Россией, а также вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Напомним, основателями партии «Яблоко» являются Григорий Явлинский, Юрий Болдырев, Владимир Лукин, которые в 1993 год создали блок «Явлинский - Болдырев - Лукин». На данный момент партию возглавляет Николай Рыбаков.