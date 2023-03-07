Воздушная тревога объявлена по всей Украине 7 марта 2023 года

Во всех украинских регионах действует воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины днем во вторник, 7 марта 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Предупреждение также действует в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска. Об этом сообщил журналистам 7 марта Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.