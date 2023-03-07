Кабулов заявил, что Москва разрешила увеличение штата посольства Афганистана в России

Замир Кабулов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва дала разрешение увеличить штат посольства Афганистана в России. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В Ташкенте во вторник, 7 марта, прошло первое заседание специальных представителей стран - соседей Афганистана, в котором приняли участие представители России, Китая, Пакистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

«Мы разрешили увеличить штат посольства», - заявил спецпредставитель российского президента, уточнив, что ранее был один сотрудник, а теперь их стало трое.

Кабулов отметил, что расширение штата имеет не столько политическое, сколько дипломатическое значение, поскольку поможет проживающим в России афганцам получать консульские услуги.

Напомним, в феврале этого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что политика США в Афганистане привела к «стремительной деградации» ситуации в экономике страны.