В Госдуме разработан законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к защищенности объектов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Группа депутатов Госдумы подготовила проект закона о введении уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности зданий и территорий. Об этом во вторник, 7 марта, заявил соавтор документа, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов необходимо вводить уголовную ответственность. Соответствующий законопроект разработан нами с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и другими коллегами», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что если нарушение требований по неосторожности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека или к крупному ущербу от 1 млн рублей, то будет грозить наказание до трех лет тюремного заключение. В случае смерти человека грозит пять лет лишения свободы, а при смерти двух и более лиц - до семи лет тюрьмы.

Депутат также сообщил, что правительство и Верховный суд РФ поддержали данный проект.