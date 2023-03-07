Проблему дефицита водителей электротранспорта решают в Хабаровске

В Хабаровске начали готовить водителей электротранспорта Фото: Евгения ГУСЕВА

Водителей трамваев и троллейбусов не хватает в Хабаровске. В связи с этим еще осенью 2022 года в городе открыли единственный в ДФО центр подготовки водителей. Появление курсов поначалу вызвало ажиотаж. Однако во время обучения практически 30 процентов студентов отказались от планов, сообщает Транссибинфо.

Стоит отметить, что на всю Россию существует лишь четыре подобных центра, где организованы курсы по подготовке водителей электротранспорта. По правилам, соискателям сначала нужно было пройти медкомиссию и только после этого с ними подписали договор. Всем обучающимся гарантировали трудоустройство. Кроме того, обучение было бесплатным, а во время курсов студентам выплачивали стипендию. Однако, несмотря на все привилегии, доучиться до конца смогли далеко не все.

- Во время обучения семь человек расторгли договор. Причина в основном одна – своевременное осознание, что совершена ошибка при выборе специальности, - говорят в управлении транспорта Хабаровска.

Уже в середине апреля в ГИБДД пройдет экзамен. При удачной сдаче студентов отправят на стажировку на пассажирские линии.