Песков заявил, что Россия не признает никакого «потолка цен» на нефть Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена признавать никакого «потолка цен» на нефть, а ввела меры для того, чтобы не допустить ущерба своим интересам.

«Мы, конечно, приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаём... Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам», - заявил пресс-секретарь, комментируя отношение в Кремле к заявлению Вашингтона о том, что установленный странами «Большой семерки» потолок цен на российскую нефть «работает хорошо».

Напомним, 5 февраля 2023 года вступило в силу решение Европейского союза, стран «Большой семерки» и Австралии по введению потолка цен на российские нефтепродукты, которые перевозятся морским путем. Как писал сайт KP.RU, накануне глава корпорации Chevron пожаловался на сложности из-за такого ограничения на российские нефтепродукты