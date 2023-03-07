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НовостиПроисшествия7 марта 2023 10:16

Автор Telegram-канала «Протестный МГУ» получил 8,5 года колонии за фейки о российской армии

Автора канала на четыре года лишен права заниматься администрированием сайтов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Автор Telegram-канала «Протестный МГУ» получил 8,5 года колонии за фейки о российской армии

Автор Telegram-канала «Протестный МГУ» получил 8,5 года колонии за фейки о российской армии

Фото: REUTERS

Суд приговорил автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова* к 8,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, а также на четыре года лишил права заниматься администрированием сайтов.

«Суд признал виновным Иванова* … и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», - приводит ТАСС заявление суда.

Судья ранее выписала повестки для представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также постоянного представителя России в ООН Василия Небензи с просьбой прибыть в суд по делу администратора Telegram-канала «Протестный МГУ».

Напомним, в начале февраля этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о российской армии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России