Шойгу призвал Запад прекратить переписывать историю Второй мировой войны

Сергей Шойгу призвал США прекратить переписывать историю Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ призвал запад прекратить присваивать США ключевую роль в победе над фашизмом.

По словам министра, страны Запада во главе с США развязали беспринципную информационную войну против России. Вашингтон пытается вписать себя в историю как страну, внесшую наибольший вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Шойгу призвал положить конец любым попыткам Запада фальсифицировать историю. Он отметил, что Россия не имеет права допустить, чтобы "уроки страшной трагедии", к которой нацизм привел человечество в XX веке, были "извращены и забыты".

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинял Вашингтон в том, что Америка пытается присвоить себе ключевую роль во второй мировой войне. “Какую информацию сейчас распространяют? Что основные тяготы и основные заслуги в победе над фашизмом имеют США” – заявлял Патрушев.