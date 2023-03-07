Песков заявил, что США не хотят завершения конфликта на Украине и делают все, чтобы он продолжался

Песков заявил, что США делают все для продолжения украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон делает все для продолжения украинского конфликта.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова министра иностранных дел КНР Цинь Ганя, который в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что усилия по содействию переговорам по украинскому конфликту уже ни один раз срывались, будто «невидимая рука» помогает затягиванию, а также эскалации этого кризиса.

«Здесь, наверное, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем? Потому что эта рука - не невидимая, эта рука - видимая. И эта рука - Соединенных Штатов Америки. Эта рука – Вашингтона», - сказал представитель Кремля, отметив, что Вашингтон не желает завершения этого конфликта.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел КНР также предупредил о риске конфликта из-за стремления Вашингтона сдерживать Пекин.