Заслуженный деятель науки России Кузьма Куликов скончался в Ижевске

Доктор исторических наук, профессор Кузьма Куликов

На 86 году жизни в Ижевске скончался доктор исторических наук, профессор и заслуженный деятель науки России Кузьма Куликов. Об этом сообщает Udm-info.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил свои соболезнования родным, близким и коллегам профессора.

«Это большая потеря для научного сообщества нашей республики, не только удмуртского, но и всего финно-угорского мира», – сказал Бречалов.

Куликов родился в Удмуртии в небольшой деревне под названием Елкибаево. Окончил сельскохозяйственный техникум и Ижевский сельскохозяйственный институт.

В 1978-2007 годах Куликов возглавлял Удмуртский институт истории, языка и литературы. За это время образовательное учреждение получило признание в России и за рубежом благодаря своим исследованиям в области финно-угроведения. При этом диапазон научных интересов профессора был очень широк. Он написал более 300 научных публикаций.

«Профессор воспитал целую плеяду талантливых ученых, которые сегодня продолжают его дело. Большой вклад он внес и в организацию исследований и создание историко-культурного музея-заповедника «Иднакар», развитие системы декоративно-прикладного искусства и ремесел. Кузьма Иванович - автор более 300 научных публикаций», – написали специалисты Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования семье Куликова.