СК РФ объявил в международный розыск пятерых грузинских наемников, сражавшихся за Украину Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятерых сражавшихся на стороне Киева грузинских наемников объявили в международный розыск, а еще трем гражданам Грузии были предъявлены аналогичные обвинения. Об этом во вторник, 7 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - сказано в заявлении ведомства.

Следственный комитет РФ заявляет, что на данный момент ведется сбор информации, которая необходима для привлечения к уголовной ответственности наемников и из других стран.

Напомним, сегодня, 7 марта, появилось сообщение о том, что Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области депортировало из России приезжего из Средней Азии за намерение сражаться на стороне Украины.