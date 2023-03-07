Путин прокомментировал антироссийские санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 марта, встретился с руководителем Сбербанка Германом Грефом заявив, что в целом российские банки смогли преодолеть все создаваемые извне трудности, а также прокомментировав антироссийские санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло», поскольку это станет шагом к дальнейшей суверенизации страны.

«Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», - сказал российский лидер.

Путин заявил, что трудности и проблемы, создаваемые извне в разных сферах, в том числе финансовой, России в целом удалось преодолеть, отметив при этом профессиональные действия банковского сообщества, а также правительственных структур, Центробанка РФ.

Напомним, в четверг, 2 марта, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская финансовая система хорошо показала себя на фоне ограничений, отметив, что российские банка не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли быстро перестроиться.