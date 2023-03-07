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НовостиЭкономика7 марта 2023 10:56

Путин прокомментировал антироссийские санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло»

Путин на встрече с Грефом заявил, что создаваемые извне трудности удалось преодолеть
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин прокомментировал антироссийские санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло»

Путин прокомментировал антироссийские санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло»

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 марта, встретился с руководителем Сбербанка Германом Грефом заявив, что в целом российские банки смогли преодолеть все создаваемые извне трудности, а также прокомментировав антироссийские санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло», поскольку это станет шагом к дальнейшей суверенизации страны.

«Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», - сказал российский лидер.

Путин заявил, что трудности и проблемы, создаваемые извне в разных сферах, в том числе финансовой, России в целом удалось преодолеть, отметив при этом профессиональные действия банковского сообщества, а также правительственных структур, Центробанка РФ.

Напомним, в четверг, 2 марта, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская финансовая система хорошо показала себя на фоне ограничений, отметив, что российские банка не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли быстро перестроиться.