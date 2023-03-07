Глава Минобороны Польши заявил о прибытии первых ЗРК Patriot на Украину

ЗРК Patriot Фото: REUTERS

Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину благодаря усилиям Варшавы. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете El Razon.

"Благодаря усилиям Польши на Украину прибыли батареи Patriot и первые танки Leopard", - уточнил Блащак.

По его словам, Варшава стала "не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что после поступления Киеву западных систем ПВО Iris-T, Patriot и Nasams, ситуация в зоне боевых действий изменится. По его словам, правительства ФРГ, Франции и Швеции запросили у своих заводов увеличить производство.

Россия ранее неоднократно предупреждала о последствиях поставок оружия странами НАТО киевскому режиму. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что от того, какую технику Запад отправит Киеву, будет зависеть насколько далеко войскам РФ придется отодвигать угрозу.