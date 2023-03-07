В Новгородской области для каждой семьи мобилизованных и добровольцев созданы паспорта

Андрей Никитин поставил задачу совершенствовать меры социальной поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Фото: www.novreg.ru

«В Новгородской области такие паспорта в электронном виде уже созданы по каждой семье наших мобилизованных земляков и добровольцев», – отметил губернатор Новгородской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин.

Губернатор подчеркнул важность адресности поддержки. Помощь должна оказываться исходя из конкретной жизненной ситуации и потребностей родственников: супругов, детей и родителей.

«Для удобства жителей нашего региона мы создали Центр скорой социальной помощи. Туда можно обратиться за консультацией, юридической или психологической помощью, оформлением мер социальной поддержки», – пояснил Андрей Никитин.

Кстати, в соответствии с указом губернатора Новгородской области семьям участников специальной операции могут быть оказаны 27 мер поддержки.

В регионе куратор-соцработник работает с каждой семьей в индивидуальном порядке. Такой помощник сначала оформляет паспорт семьи, а затем помогает получить социальную помощь, а также контролирует, чтобы поддержка была оказана семье своевременно и в полном объеме.

«Понимаем, что у каждого региона своя ситуация, свой пакет мер поддержки этой категории граждан. Но, я считаю, для удобства граждан и наших специалистов нам еще есть, над чем работать», – добавил глава Новгородской области.

По мнению Андрея Никитина, остается не решенными несколько задач. Во-первых, необходимо сделать паспорта семей мобилизованных электронным во всей стране и предусмотреть электронное взаимодействие между органами соцзащиты регионов, военкоматами и Комитетами ЗАГС для обмена информацией об участниках СВО и их семьях. Также требуется унифицировать данные паспортов. В нем должны быть указаны биометрические данные, места и даты рождения, состав семьи — родители, дети (в т.ч. информация о детях от предыдущих браков)

Андрей Никитин убежден, что реализация этих мер позволит наладить работу с семьями бойцов, и сделает ее более качественной не только в Новгородской области, но и в других регионах страны. Губернатор Новгородской области предложил обсудить эти проблемы на заседании комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», которое будет проведено в ближайшее время.