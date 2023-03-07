В России постепенно снижается заболеваемость ОРВИ

В России отметили снижение темпов заболеваемости ОРВИ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о постепенной стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. В сообщении отмечено, что активность эпидпроцесса по коронавирусной инфекции пока сохраняется.

В сообщении ведомства отмечается, что заболеваемость за девятую неделю снизилась на 14% в сравнении с показателями двухнедельной давности. На данный момент количество заболевших гриппом и ОРВИ превысило 900 тысяч человек. Также в пресс-службе отметили, что преобладающими среди циркулирующих вирусов являются вирусы гриппа В.

Отдельно в ведомстве отметили, что заболеваемость COVID-19 на данный момент увеличивается, за прошедшую неделю показатели выросли почти на 8%. Преобладающими штаммами, по сообщению врачей, остаются варианты “омикрона”.

Напомним, недавно Минздрав России выпустил памятку по лечению дома, а также пояснил, как отличить грипп от простуды или ковида. Также ранее сайт KP.RU приводил рекомендации врача-инфекциониста о профилактике и защите от респираторных заболеваний.