Телеведущий Васильев рассказал об условиях возвращения «Модного приговора» в эфир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал ФАН, при каких условиях в эфир вернется приостановленная телепередача. Съемки новых выпусков уже запланированы, но перед тем, как программу выпустят на экраны, необходимо уладить несколько моментов.

Васильев рассказал, что контракты с ним и Эвелиной Хромченко у канала закончились 31 декабря. Перед тем, как передача возобновится, нужно будет подписать новые договоры и обсудить гонорары. Телеведущий отметил, что ожидает пересмотра условий сотрудничества, в том числе и в вопросе оплаты.

— В стране была инфляция. Те деньги, которые нам платили ранее, уже не соответствуют новым жизненным стандартам. Новые финансовые предложения еще не поступали нам и не оформлены, — сообщил историк моды.

Сам телеведущий ждет возможности вернуться к съемкам.

Ранее Васильев рассказывал KP.RU, что «Модный приговор», как и другие развлекательные программы поставили на паузу, так как зрителю больше нужны были новости.