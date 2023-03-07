Минэнерго Турции ожидает разрешения вопроса с поставками черноморского газа в апреле 2023 года

Из-за землетрясения в Турции в графике работ по организации поставок черноморского газа могут быть отклонения Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос запуска поставок черноморского газа в Турцию должен быть разрешен в апреле 2023 года, из-за разрушительного землетрясения в стране в графике работ могут быть отклонения. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во вторник, 7 марта 2023 года. Его слова приводит агентство Anadolu.

Руководитель ведомства отметил, что часть сотрудников, привлеченных к проектным работам, проживала в районах, которые пострадали от подземных толчков, и им нужно время, чтобы позаботиться о своих семьях.

"Часть работников уже возвращается к работе, - уточнил Донмез. - Скорее всего, вопрос решится в апреле".

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе 2023 года турецкая госкомпания BOTAS завершила строительство газоизмерительной станции, соединенной с предприятием "Филиос", а также укладку 36 км наземного трубопровода, который тянется от станции у моря к национальной газораспределительной системе.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа с запасом в 58 миллиардов кубометров. Турция вложила около 10 млрд долларов в проект по добыче и транспортировке газа с месторождения Сакарья. Впоследствии оценка запасов газа в этом месте была увеличена до 652 млрд кубометров.